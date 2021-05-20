В Украине за последние 10 лет количество абортов уменьшилось почти в три раза

КИЕВ. 20 мая. УНН. За последние 10 лет количество абортов в Украине сократилось почти в три раза. Так, в 2011 году в Украине было зафиксировано 163 668 абортов, в 2020 — 64 574. Об этом пишет УНН со ссылкой на открытые данные Opendatabot.