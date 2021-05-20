В Украине за последние 10 лет количество абортов уменьшилось почти в три раза
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. За последние 10 лет количество абортов в Украине сократилось почти в три раза. Так, в 2011 году в Украине было зафиксировано 163 668 абортов, в 2020 — 64 574. Об этом пишет УНН со ссылкой на открытые данные Opendatabot.
Детали
Аборты в Украине являются законными в течение первых двенадцати недель беременности. Между 12 и 28 неделями искусственное прерывание беременности возможно при условии медицинских, социальных или персональных оснований и выполняется с согласия комиссии врачей.
До 12 недель аборты выполняются методом кюретажа, вакуум-аспирации и медикаментозно. В медицинскую статистику по абортам входят как спонтанные прерывания беременности (выкидыши), так и медицинские легальные аборты, которые делаются планово по медицинским показаниям или по желанию самой женщины.
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“Всего за 10 последних лет было зарегистрировано 1 096 415 абортов. Из них 1 048 974 сделали в государственных учреждениях здравоохранения, 47 441 — в частных заведениях”, — говорится в сообщении.
Добавим
Верховный суд США согласился рассмотреть вопрос об отмене решения, которое узаконило аборты по всей стране, поддержав предложение штата Миссисипи возродить поддерживаемый республиканцами закон, запрещающий эту процедуру после 15 недель беременности.
Также в январе этого года в Польше вступил в силу запрет абортов.
Через это 8 марта женщины отметили Международный женский день, протестуя против почти полного запрета абортов.