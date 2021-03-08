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У Польщі протестували проти заборони абортів

У Польщі протестували проти заборони абортів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Захисники прав жінок у Польщі відзначили Міжнародний жіночий день, протестуючи проти майже повної заборони абортів, яка набула чинності в січні. Про це пише УНН спираючись на "Радіо Свобода", DW та польскі ЗМІ.

Що відомо

Акцію протесту 8 березня у Варшаві організувала група “Жіночий страйк”, організатор торішніх масових акцій протесту проти закону про аборти.

Сотні людей зібралися під гаслом “Жіночий день без компромісів”. Вони несли плакати з написами “Її тіло, її вибір” та “В ім’я матері, доньки та сестри”.

Деталі

Активісти заявили, що польські жінки роблять аборти незалежно від того, що говорить закон, одні за допомогою таблеток, а інші — через поїздки за кордон.

Поліцейські через гучномовці застерегли активістів, що в умовах пандемії коронавірусу не дозволено проведення демонстрацій. Протести відбулися також в інших містах Польщі, зокрема в Лодзі та Познані.

Цитата

Лідерка групи Марта Лемпарт заявила, що, незважаючи на заборону, у жінок у Польщі є причини для святкування.

“Ми є масовим рухом, ми — єдина країна, яка настільки швидко стає світською і так швидко стає феміністичною”, — сказала Лемпарт.

Контекст

Європейський союз неодноразово висловлював занепокоєння щодо руйнування демократичних норм у Польщі, яка є членом ЄС, за правого уряду прем’єр-міністра Матеуша Моравецького.

Протести у польських містах почалися у жовтні, коли Конституційний суд країни постановив дозволити аборти лише у випадках зґвалтування чи інцесту або коли вагітність загрожує життю матері.

Демонстрації переросли у найбільший антиурядовий масовий рух у Польщі з часів падіння комунізму більше ніж 30 років тому.

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