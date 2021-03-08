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В Польше протестовали против запрета абортов

В Польше протестовали против запрета абортов

Киев  •  УНН

 • 18069 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Защитники прав женщин в Польше отметили Международный женский день, протестуя против почти полного запрета абортов, который вступил в силу в январе. Об этом пишет УНН опираясь на "Радио Свобода", DW и польские СМИ.

Что известно

Акцию протеста 8 марта в Варшаве организовала группа “Женская забастовка”, организатор прошлогодних массовых акций протеста против закона об абортах.

Сотни людей собрались под лозунгом “Женский день без компромиссов”. Они несли плакаты с надписями “Ее тело, ее выбор” и “Во имя матери, дочери и сестры”.

Детали

Активисты заявили, что польские женщины делают аборты независимо от того, что говорит закон, одни с помощью таблеток, а другие — при помощи поездок за границу.

Полицейские через громкоговорители предупредили активистов, что в условиях пандемии коронавируса не позволено проведения демонстраций. Протесты прошли также в других городах Польши, в частности в Лодзи и Познани.

Цитата

Лидер группы Марта Лемпарт заявила, что, несмотря на запрет, у женщин в Польше есть причины для празднования.

“Мы являемся массовым движением, мы — единственная страна, которая так быстро становится светской и так быстро становится феминистической”, — сказала Лемпарт.

Контекст

Европейский союз неоднократно выражал беспокойство по разрушению демократических норм в Польше, которая является членом ЕС, при правом правительстве премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Протесты в польских городах начались в октябре, когда Конституционный суд страны постановил разрешить аборты только в случаях изнасилования или инцеста или когда беременность угрожает жизни матери.

Демонстрации переросли в крупнейший антиправительственное массовое движение в Польше со времен падения коммунизма более 30 лет назад.

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