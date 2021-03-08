В Польше протестовали против запрета абортов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Защитники прав женщин в Польше отметили Международный женский день, протестуя против почти полного запрета абортов, который вступил в силу в январе. Об этом пишет УНН опираясь на "Радио Свобода", DW и польские СМИ.
Что известно
Акцию протеста 8 марта в Варшаве организовала группа “Женская забастовка”, организатор прошлогодних массовых акций протеста против закона об абортах.
Сотни людей собрались под лозунгом “Женский день без компромиссов”. Они несли плакаты с надписями “Ее тело, ее выбор” и “Во имя матери, дочери и сестры”.
Детали
Активисты заявили, что польские женщины делают аборты независимо от того, что говорит закон, одни с помощью таблеток, а другие — при помощи поездок за границу.
Полицейские через громкоговорители предупредили активистов, что в условиях пандемии коронавируса не позволено проведения демонстраций. Протесты прошли также в других городах Польши, в частности в Лодзи и Познани.
Цитата
Лидер группы Марта Лемпарт заявила, что, несмотря на запрет, у женщин в Польше есть причины для празднования.
“Мы являемся массовым движением, мы — единственная страна, которая так быстро становится светской и так быстро становится феминистической”, — сказала Лемпарт.
Контекст
Европейский союз неоднократно выражал беспокойство по разрушению демократических норм в Польше, которая является членом ЕС, при правом правительстве премьер-министра Матеуша Моравецкого.
Протесты в польских городах начались в октябре, когда Конституционный суд страны постановил разрешить аборты только в случаях изнасилования или инцеста или когда беременность угрожает жизни матери.
Демонстрации переросли в крупнейший антиправительственное массовое движение в Польше со времен падения коммунизма более 30 лет назад.