В Україні за останні 10 років кількість абортів зменшилася майже в три рази

Деталі

Аборти в Україні є законними протягом перших дванадцяти тижнів вагітності. Між 12 і 28 тижнями штучне переривання вагітності можливе за умови медичних, соціальних або персональних підстав та виконується за згодою комісії лікарів.

До 12 тижнів аборти виконуються методом кюретажу, вакуум-аспірації та медикаментозно. До медичної статистики по абортам входять як спонтанні переривання вагітності (викидні), так і медичні легальні аборти, які робляться планово за медичними показами чи бажанням самої жінки.

Цитата

“Всього за 10 останніх років було зареєстровано 1 096 415 абортів. З них 1 048 974 зробили в державних закладах охорони здоров’я, 47 441 — в приватних закладах”, — йдеться в повідомленні.

Додамо

Верховний суд США погодився розглянути питання про скасування рішення, яке узаконило аборти по всій країні, підтримавши пропозицію штату Міссісіпі відродити підтримуваний республіканцями закон, який забороняє цю процедуру після 15 тижнів вагітності.

Також у січні цього року в Польщі набула чинності заборона абортів.

Через це 8 березня жінки відзначили Міжнародний жіночий день, протестуючи проти майже повної заборони абортів.