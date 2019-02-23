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В Украине за прошлый год гепатитом С заболело почти 500 человек

В Украине за прошлый год гепатитом С заболело почти 500 человек

Киев  •  УНН

 • 20398 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. За 2018 год количество случаев заболевания вирусным гепатитом С составляет почти 500. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Центра общественного здоровья МОЗ Украины на запрос журналиста УНН.

"Количество случаев заболевания острым вирусным гепатитом С (по 2018 - ред.) согласно статистической формы 2 "Отчет об отдельных инфекционных и паразитарных заболеваниях" (годовой) всего составляет 477, из них 10 человек до 17 лет", - говорится в ответе на запрос.

Также, за 2018 год хроническим вирусным гепатитом С болели 5485 человек, из них 40 человек до 17 лет.

Напомним, вирусные гепатиты B и C является серьезной проблемой для здравоохранения, что затрагивает 325 млн человек по всему миру.

Как сообщал УНН, по состоянию на 27 июля 2018 года, около 5% украинский инфицированные вирусом гепатита С.

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