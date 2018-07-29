Від гепатитів В і С страждають 325 млн осіб у світі - ВООЗ

“Вірусні гепатити B і C є серйозною проблемою для охорони здоров’я, що зачіпає 325 мільйонів чоловік по всьому світу. Вони є базовою причиною раку печінки, від якого щорічно вмирає 1,34 мільйона чоловік. Гепатити B і C — хронічні інфекції, які можуть протікати безсимптомно протягом довгого часу, іноді декількох років або навіть десятиліть”, — повідомили в організації.

У ВООЗ додали, що як мінімум 60% випадків раку печінки пов’язані з пізнім діагностуванням та лікуванням вірусів гепатиту В і С.

“Недостатнє охоплення тестуванням і лікуванням — найсерйозніший пробіл, який необхідно ліквідувати для досягнення 2030 році глобальних цілей по елімінації гепатиту”, — резюмували у ВООЗ.

Як повідомляв УНН, наразі в Україні налічується 20 тисяч хворих на гепатит В.