От гепатитов В и С страдают 325 млн человек в мире - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. На сегодняшний день от вирусных гепатитов В и С страдают 325 млн человек по всему миру. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает УНН.
"Вирусные гепатиты B и C является серьезной проблемой для здравоохранения, затрагивает 325 млн человек по всему миру. Они являются базовой причиной рака печени, от которого ежегодно умирает 1,34 миллиона человек. Гепатиты B и C - хронические инфекции, которые могут протекать бессимптомно в течение долгого времени, иногда нескольких лет или даже десятилетий", - сообщили в организации.
В ВОЗ добавили, что как минимум 60% случаев рака печени связаны с поздним диагностированием и лечением вирусов гепатита В и С.
"Недостаточный охват тестированием и лечением - серьезный пробел, который необходимо ликвидировать для достижения 2030 году глобальных целей по элиминации гепатита", - резюмировали в ВОЗ.
Как сообщал УНН, пока в Украине насчитывается 20 тысяч больных гепатитом В.