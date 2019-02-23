В Україні за минулий рік на гепатит С захворіло майже 500 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. За 2018 рік кількість випадків захворювання на вірусний гепатит С становить майже 500. Про це повідомили у відділі комунікацій Центру громадського здоров’я МОЗ України на запит журналіста УНН.
“Кількість випадків захворювання на гострий вірусний гепатит С (за 2018 рік — ред.) згідно статистичної форми 2 „Звіт про окремі інфекційні і паразитарні захворювання“ (річна) всього становить 477, з них 10 осіб до 17 років”, — йдеться у відповіді на запит.
Також, за 2018 рік на хронічний вірусний гепатит С хворіло 5 485 людей, з них 40 осіб до 17 років.
Нагадаємо, вірусні гепатити B і C є серйозною проблемою для охорони здоров’я, що зачіпає 325 мільйонів осіб по всьому світу.
Як повідомляв УНН, станом на 27 липня 2018 року, близько 5% українців інфіковані вірусом гепатиту С.