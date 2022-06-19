В Украине через несколько дней станет менее жарко - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Украине на следующей неделе снова ожидаются дожди и понижение температуры ниже 30-градусной отметки, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
20 июня небольшая облачность. Без осадков.
Температура ночью 14-19°, на юге и востоке местами 11-13°; днем 29-34°.
21-22 июня кратковременные дожди, грозы, на юге и востоке днем в отдельных районах град, лишь ночью 21 июня в Украине, кроме запада, 22 июня в западных областях без осадков. Днем 21 июня на Левобережье, 22 июня в Украине местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.
Температура 21 июня ночью 14-19°, днем в западных областях 18-23°, в северных областях 21-26°, на остальной территории 27-32°; 22 июня ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 19-24°, на Закарпатье 25-29°.
23-24 июня на Левобережье и в Крыму небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на Правобережье без осадков.
Температура ночью 10-16°, на побережье морей 19°; днем 19-25°, на Закарпатье до 29°.