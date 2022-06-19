В Украине через несколько дней станет менее жарко - синоптики

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13:44 • 48127 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 88849 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 70168 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 49813 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 70804 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 65320 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. В Украине на следующей неделе снова ожидаются дожди и понижение температуры ниже 30-градусной отметки, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

20 июня небольшая облачность. Без осадков.

Температура ночью 14-19°, на юге и востоке местами 11-13°; днем 29-34°.

21-22 июня кратковременные дожди, грозы, на юге и востоке днем ​​в отдельных районах град, лишь ночью 21 июня в Украине, кроме запада, 22 июня в западных областях без осадков. Днем 21 июня на Левобережье, 22 июня в Украине местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Температура 21 июня ночью 14-19°, днем ​​в западных областях 18-23°, в северных областях 21-26°, на остальной территории 27-32°; 22 июня ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем ​​19-24°, на Закарпатье 25-29°.

23-24 июня на Левобережье и в Крыму небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на Правобережье без осадков.

Температура ночью 10-16°, на побережье морей 19°; днем 19-25°, на Закарпатье до 29°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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