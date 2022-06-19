В Україні за кілька днів стане менш спекотно - синоптики

Деталі

20 червня невелика хмарність. Без опадів.

Температура вночі 14-19°, на півдні та сході місцями 11-13°; вдень 29-34°.

21-22 червня короткочасні дощі, грози, на півдні та сході вдень в окремих районах град, лише вночі 21 червня в Україні, крім заходу, 22 червня в західних областях без опадів. Удень 21 червня на Лівобережжі, 22 червня в Україні місцями пориви та шквали 15-20 м/с.

Температура 21 червня вночі 14-19°, вдень у західних областях 18-23°, у північних областях 21-26°, на решті території 27-32°; 22 червня вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 19-24°, на Закарпатті 25-29°.

23-24 червня на Лівобережжі та в Криму невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на Правобережжі без опадів.

Температура вночі 10-16°, на узбережжі морів 19°; вдень 19-25°, на Закарпатті до 29°.