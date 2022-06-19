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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 36029 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 82362 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 122153 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 173646 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 170912 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 170559 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 147894 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115440 перегляди

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1 квітня, 07:46 • 108641 перегляди

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1 квітня, 05:30 • 308609 перегляди

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В Україні за кілька днів стане менш спекотно - синоптики

В Україні за кілька днів стане менш спекотно - синоптики

Київ • УНН

 • 161466 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. В Україні наступного тижня знову очікуються дощі та зниження температури нижче 30-градусної позначки, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

20 червня невелика хмарність. Без опадів.

Температура вночі 14-19°, на півдні та сході місцями 11-13°; вдень 29-34°.

21-22 червня короткочасні дощі, грози, на півдні та сході вдень в окремих районах град, лише вночі 21 червня в Україні, крім заходу, 22 червня в західних областях без опадів. Удень 21 червня на Лівобережжі, 22 червня в Україні місцями пориви та шквали 15-20 м/с.

Температура 21 червня вночі 14-19°, вдень у західних областях 18-23°, у північних областях 21-26°, на решті території 27-32°; 22 червня вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 19-24°, на Закарпатті 25-29°.

23-24 червня на Лівобережжі та в Криму невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на Правобережжі без опадів.

Температура вночі 10-16°, на узбережжі морів 19°; вдень 19-25°, на Закарпатті до 29°.

Українські Національні Новини

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