В Украине за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 91 ребенка и 44 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 990 человек, из них 91 ребенок и 44 медицинских работника. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки (COVID-19 - ред.) заболело 990 человек. Из них 91 ребенок, а также 44 медицинских работника. Были госпитализированы 158 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 13 летальных случаев", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что при этом за сутки выписаны 333 пациента.
"Всего за все время пандемии в Украине заболело 73 тыс. 158 человек. Из них 5163 ребенка, а также 8799 медицинских работников", - добавил Максим Степанов.
По его словам, в целом выписаны 39876 человек, а летальных случаев 1738.
"За минувшие сутки в целом было совершено 11 тыс. 714 тестирований. Из них 8 тыс. 523 исследования методом ПЦР, а также 3 тыс. 191 исследование методом ИФА", - отметил Максим Степанов.
Напомним, что в Украине на утро 3 августа зафиксирован уже 73 158 случаев коронавирусной болезни COVID-19.