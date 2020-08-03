В Україні за добу коронавірусну хворобу виявили у 91 дитини та 44 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу (на COVID-19 — ред.) захворіло 990 осіб. З них 91 дитина, а також 44 медичних працівники. Було госпіталізовано 158 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 13 летальних випадків", — сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що при цьому за добу одужало 333 пацієнти.
"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 73 тис. 158 людей. З них 5163 дитини, а також 8799 медичних працівників", — додав Максим Степанов.
За його словами, загалом одужало 39 876 людей, а летальних випадків 1738.
"За попередню добу загалом було здійснено 11 тис. 714 тестувань. Із них 8 тис. 523 досліджень методом ПЛР, а також 3 тис. 191 дослідження методом ІФА", — зазначив Максим Степанов.
Нагадаємо, що в Україні на ранок 3 серпня зафіксовано вже 73158 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.