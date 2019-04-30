В Украине за четыре года зафиксировано 40 случаев незаконной лечебной деятельности
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. За четыре года в Украине зарегистрировано 40 уголовных производств по незаконной лечебной деятельности. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Так, больше всего уголовных производств по статье 138 Уголовного кодекса Украины (незаконная лечебная деятельность) зарегистрировано в 2017 году - 13. В прошлом году их зарегистрировано меньше - всего 6 производств.
Отметим, занятия лечебной деятельностью без специального разрешения лицом, не имеющим надлежащего медицинского образования, если это повлекло тяжкие последствия для больного, может караться лишением свободы на срок до трех лет.
Напомним, за четыре года полиция оштрафовала трех народных целителей.