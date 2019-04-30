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7 марта, 19:45 • 108756 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112781 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115460 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116228 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145441 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 115752 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140511 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145009 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130390 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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В Украине за четыре года зафиксировано 40 случаев незаконной лечебной деятельности

В Украине за четыре года зафиксировано 40 случаев незаконной лечебной деятельности

Киев  •  УНН

 • 16968 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. За четыре года в Украине зарегистрировано 40 уголовных производств по незаконной лечебной деятельности. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины в ответ на информационный запрос УНН.

Так, больше всего уголовных производств по статье 138 Уголовного кодекса Украины (незаконная лечебная деятельность) зарегистрировано в 2017 году - 13. В прошлом году их зарегистрировано меньше - всего 6 производств.

Отметим, занятия лечебной деятельностью без специального разрешения лицом, не имеющим надлежащего медицинского образования, если это повлекло тяжкие последствия для больного, может караться лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, за четыре года полиция оштрафовала трех народных целителей.

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