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В Україні за чотири роки зафіксовано 40 випадків незаконної лікувальної діяльності

В Україні за чотири роки зафіксовано 40 випадків незаконної лікувальної діяльності

Київ • УНН

 • 16969 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. За чотири роки в Україні зареєстровано 40 кримінальних проваджень щодо незаконної лікувальної діяльності. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповідь на інформаційний запит УНН.

Так, найбільше кримінальних проваджень за статтею 138 Кримінального кодексу України (незаконна лікувальна діяльність) зареєстровано у 2017 році – 13. У минулому році їх зареєстровано найменше – всього 6 проваджень.

Зазначимо, заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, може каратися позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, за чотири роки поліція оштрафувала трьох народних цілителів

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