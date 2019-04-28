В Украине с начала года оштрафовали на 333 тыс. грн за незаконный ввоз книг из РФ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108747 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112772 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115451 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116222 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145432 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115749 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140509 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145008 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130389 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130406 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине с начала года оштрафовали на 333 тыс. грн за незаконный ввоз книг из РФ

В Украине с начала года оштрафовали на 333 тыс. грн за незаконный ввоз книг из РФ

Киев  •  УНН

 • 21166 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Госкомтелерадио за I квартал 2019 года начислено штрафных санкций на сумму 333 840 грн за незаконно ввезенную издательскую продукцию с территории государства-агрессора. Об этом сообщили в Госкомтелерадио в ответе на запрос корреспондента УНН.

"Уполномоченными лицами Госкомтелерадио (за первый квартал 2019 - ред.) составлено 8 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов, незаконно ввезенную продукцию изъято из оборота. Общая сумма начисленных штрафных санкций составляет 333 840 грн.

Кроме того, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года "О применении отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", Госкомтелерадио приостановил на срок применения санкций (три года) выдачу субъектам ведения хозяйства разрешений на ввоз издательской продукции российских издательств, выпускающих печатную продукцию антиукраинского содержания, а также остановил на срок применения санкций действие 11894 ранее выданных разрешений.

Напомним, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины не дал разрешение на ввоз 10 книг, которые содержат признаки пропаганды государства-агрессора.

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