В Украине с начала года оштрафовали на 333 тыс. грн за незаконный ввоз книг из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Госкомтелерадио за I квартал 2019 года начислено штрафных санкций на сумму 333 840 грн за незаконно ввезенную издательскую продукцию с территории государства-агрессора. Об этом сообщили в Госкомтелерадио в ответе на запрос корреспондента УНН.
"Уполномоченными лицами Госкомтелерадио (за первый квартал 2019 - ред.) составлено 8 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов, незаконно ввезенную продукцию изъято из оборота. Общая сумма начисленных штрафных санкций составляет 333 840 грн.
Кроме того, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года "О применении отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", Госкомтелерадио приостановил на срок применения санкций (три года) выдачу субъектам ведения хозяйства разрешений на ввоз издательской продукции российских издательств, выпускающих печатную продукцию антиукраинского содержания, а также остановил на срок применения санкций действие 11894 ранее выданных разрешений.
Напомним, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины не дал разрешение на ввоз 10 книг, которые содержат признаки пропаганды государства-агрессора.