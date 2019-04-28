В Україні з початку року оштрафували на 333 тис. грн за незаконне ввезення книжок з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Держкомтелерадіо за І квартал 2019 року нараховано штрафних санкцій на суму 333 840 грн за незаконно ввезену видавничу продукцію з території держави-агресора. Про це повідомили у Держкомтелерадіо у відповіді на запит кореспондента УНН.
“Уповноваженими особами Держкомтелерадіо (за перший квартал 2019 року — ред.) складено 8 протоколів про накладання адміністративно-господарських штрафів, незаконно ввезену продукцію вилучено з обігу. Загальна сума нарахованих штрафних санкцій становить 333 840 грн.
Крім того, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року “Про застосування скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, Держкомтелерадіо призупинив на строк застосування санкцій (три роки) видачу суб’єктам господарювання дозволів на ввезення видавничої продукції російських видавництв, що випускають друковану продукцію антиукраїнського змісту, а також зупинив на строк застосування санкцій дію 11 894 раніше виданих дозволів.
Нагадаємо, Державний комітет телебачення і радіомовлення України не дав дозвіл на ввезення 10 книг, які містять ознаки пропаганди держави-агресора.