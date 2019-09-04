В Украине с самолетов будут разбрасывать вакцину от бешенства для хищников
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Украине начали осеннюю компания по иммунизации диких плотоядных животных с помощью авиатранспорта. Об этом сообщили УНН в отделе связей с общественностью и СМИ Держпродспоживслужбы.
"Во время кампании с помощью авиатранспорта будет обработана вся территория Украины за исключением территорий, подпадающих под запрет полетов самолетов (зону NOTAM), при этом будет применяться специальная антирабическая вакцина для пероральной иммунизации плотоядных животных", - говорится в сообщении.
По данным Госпродпотребслужбы, для иммунизации обработают все ареал, кроме населенных пунктов и водных плесов, с учетом ареала обитания лисиц, а по всей территории равномерно разложат приманки. Саму вакцину распространят с помощью самолетов, оснащенных GPS и системами регистрации сброса вакцины.
"Систематическое проведение пероральной вакцинации диких плотоядных животных против бешенства снизит, а в дальнейшем - освободит территорию Украины от бешенства природно-очагового типа", - уверяют в Госпродпотребслужбе.
Напомним, что в Ровенской области ввели двухмесячный карантин из-за бешеной лисы.