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У селі на Рівненщині ввели двомісячний карантин через скажену лисицю

У селі на Рівненщині ввели двомісячний карантин через скажену лисицю

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. У селі Молодаво-3 Рівненської області виявили захворювання лисиці на сказ, у зв’язку з чим у селі ввели карантин на два місяці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Дубенської райдержадміністрації.

Так, у зв'язку з виявленням випадку сказу 3 вересня було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Дубенській РДА.

"Рішенням комісії від 03.09.2019 року в селі Молодаво-3 введено карантин на 60 діб. До зняття карантинних обмежень на неблагополучній на сказ території та загрозливій зоні забороняється: проведення заходів із залученням тварин, вивезення за межі вказаних вище зон собак, котів і диких тварин", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці ветеринарної служби здійснюватимуть щоденний подвірний обхід та проводитимуть щеплення від сказу для котів і собак. Крім того, в мисливських угіддях, на неблагополучній по сказу території, забороняється проведення промислового та ліцензійного відстрілу диких тварин.

"Також до загрозливої зони ввійшли населені пункти в радіусі 10 км: с. Мокре, с. Костянець. с. Заруддя, с. Мирогоща Мирогощанської сільської ради; с. Привільне, с. Дубрівка, с. Молодаво-1, с. Молодаво-2, Привільненської сільської ради; с. Варковичі, с. Крилів, Варковицької сільської ради", - проінформували у РДА.

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Нагадаємо, на Буковині зафіксували випадок сказу у домашньої кішки.

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