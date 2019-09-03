В селе в Ровенской области ввели двухмесячный карантин из-за бешеной лисы

Так, в связи с выявлением случая бешенства 3 сентября было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Дубенской РГА.

"Решением комиссии от 03.09.2019 года в селе Молодаво-3 введен карантин на 60 суток. До снятия карантина на неблагополучной бешенством территории и угрожаемой зоне запрещается: проведение мероприятий с привлечением животных, вывоз за пределы указанных выше зон собак, кошек и диких животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ветеринарной службы будут осуществлять ежедневный подворный обход и проводить прививание и от бешенства для кошек и собак. Кроме того, в охотничьих угодьях, на неблагополучной по бешенству территории, запрещается проведение промышленного и лицензионного отстрела диких животных.

"Также в угрожающую зону вошли населенные пункты в радиусе 10 км с. Мокрое, с. Костянец. с. Зарудье, с. Мирогоща Мирогощанского сельского совета, с. Привольное, с. Дубровка, с. Молодава-1, с. Молодава- 2, Привольненского сельского совета, с. Варковичи, с. Крылов, Варковицкого сельского совета", - проинформировали в РГА.

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Напомним, на Буковине зафиксировали случай бешенства у домашней кошки.