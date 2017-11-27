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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 4921 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 13852 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 14773 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 88590 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 80059 просмотра

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В Украине взяли на учет почти 1,5 млн переселенцев

В Украине взяли на учет почти 1,5 млн переселенцев

Киев  •  УНН

 • 16295 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Украине взято на учет почти 1,5 миллиона переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минсоцполитики.

"По состоянию на 27 ноября 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 млн 494 тыс. 806 переселенцев или 1 млн 219 тыс. 467 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении .

По состоянию на 27 ноября 2017 года, по данным ведомства, получателям помощи профинансировано 2 579 941 тыс. гривен.

Напомним, правительство одобрило законопроект о возможности ставить на квартирную очередь переселенцев с инвалидностью.

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