В Украине взяли на учет почти 1,5 млн переселенцев

"По состоянию на 27 ноября 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 млн 494 тыс. 806 переселенцев или 1 млн 219 тыс. 467 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении .

По состоянию на 27 ноября 2017 года, по данным ведомства, получателям помощи профинансировано 2 579 941 тыс. гривен.

Напомним, правительство одобрило законопроект о возможности ставить на квартирную очередь переселенцев с инвалидностью.