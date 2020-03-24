В Украине уже зафиксировано 97 подтвержденных случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Украине сегодня подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области, поэтому в Украине уже 97 подтвержденных случаев болезни COVID-19. Об этом заявил на брифинге по ситуации с противодействием COVID-19 заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки у нас было зарегистрировано 11 новых случаев, из них 10 - было в Киевской области и один в Тернопольской области. В то же время сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области", - сказал Ляшко.
По его словам, эти новые случаи зафиксированы у людей, контактировавших с предыдущими зараженными.
"Динамика увеличивается, мы сегодня имеем уже 84 случая коронавирусной болезни, а также новых 13 это уже будет 97 случаев на момент проведения брифинга", - заявил Ляшко.
Как сообщалось в УНН ранее, по состоянию на утро 24 марта в Украине подтверждено 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.