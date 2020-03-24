В Украине уже зафиксировано 97 подтвержденных случаев COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105495 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108271 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110202 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108737 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118881 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102103 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106251 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106809 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131700 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130507 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Украине уже зафиксировано 97 подтвержденных случаев COVID-19

В Украине уже зафиксировано 97 подтвержденных случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 175684 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Украине сегодня подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области, поэтому в Украине уже 97 подтвержденных случаев болезни COVID-19. Об этом заявил на брифинге по ситуации с противодействием COVID-19 заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки у нас было зарегистрировано 11 новых случаев, из них 10 - было в Киевской области и один в Тернопольской области. В то же время сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области", - сказал Ляшко.

По его словам, эти новые случаи зафиксированы у людей, контактировавших с предыдущими зараженными.

"Динамика увеличивается, мы сегодня имеем уже 84 случая коронавирусной болезни, а также новых 13 это уже будет 97 случаев на момент проведения брифинга", - заявил Ляшко.

Как сообщалось в УНН ранее, по состоянию на утро 24 марта в Украине подтверждено 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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