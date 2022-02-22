В Украине уже 4,75 млн случаев COVID-19, за сутки - 24 440

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,75 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 февраля, - более 24 тысяч, скачок на 80% по сравнению с предыдущим днем. При этом выздоровевших за сутки больше, чем заболевших - около 33 тысяч, эта тенденция держится уже второй день. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.