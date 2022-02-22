В Україні вже 4,75 млн випадків COVID-19, за добу - 24 440

КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Україні зафіксовано вже 4,75 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 21 лютого, - понад 24 тисячі, стрибок на 80% у порівнянні з попереднім днем. При цьому одужалих за добу більше, ніж захворілих - близько 33 тисяч, ця тенденція тримається вже другий день. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.