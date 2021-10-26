В Украине уже 2,8 млн случаев COVID-19, за сутки - 19 120
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,8 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 25 октября - 19,1 тысячи, почти на треть больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки - рекордных 734. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 25 октября в Украине зафиксировано 19 120 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано – 2 939 человек;
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- летальных исходов – 734;
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- поправилось – 9 738 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело – 2 803 159 человек;
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- поправилось – 2 390 112 человек;
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- летальных исходов – 64 936;
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- проведено ПЦР-тестирование – 14 082 277.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей – 1414, медработников – 338.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255), Херсонской (1222) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. В настоящее время на восемь областей распространена "красная" зона.