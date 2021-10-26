Від сьогодні до “червоної” зони карантину увійшло ще дві області

Деталі

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей із 26 жовтня.

Держкомісія вирішила застосувати на території Рівненської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки.

Доповнення

Держкомісія з ТЕБ та НС встановила “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області з 15 жовтня, а з 18 жовтня — також на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей, з 23 жовтня — у Сумській області.

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