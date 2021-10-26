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С сегодняшнего дня в "красную" зону карантина вошли еще две области

Киев • УНН

 • 24352 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. С сегодняшнего дня Ровенская и Николаевская области вошли в “красную” зону карантина. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Telegram-канале, пишет УНН.

С сегодняшнего дня в "красную" зону карантина вошли еще две области

Детали

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила “красный” уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей с 26 октября.

Госкомиссия решила применить на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности.

Дополнение

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области с 15 октября, а с 18 октября — также на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей, с 23 октября — в Сумской области.

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