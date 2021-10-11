В Украине уже 2,55 млн случаев COVID-19, за сутки - 8 832
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,55 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 10 октября - более 8,8 тысячи, уменьшение против показателя днем ранее, традиционное на выходных. Госпитализировано за сутки при этом более 2,6 тысячи человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 10 октября 2021 года в Украине зафиксировано 8832 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано - 2672 человека;
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- летальных случаев - 207;
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- выздоровели - 2053 человека.
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- протестировано: методом ПЦР - 23 675 человек, методом ИФА - 3480 человек, экспресс-тестами - 24 909 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 550 089 человек;
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- выздоровели - 2 292 480 человек;
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- летальных исходов - 58 700;
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- проведено ПЦР-тестов - 13 277 259.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 863, медработников - 78.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.