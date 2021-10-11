В Украине уже 2,55 млн случаев COVID-19, за сутки - 8 832

КИЕВ. 11 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,55 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 10 октября - более 8,8 тысячи, уменьшение против показателя днем ранее, традиционное на выходных. Госпитализировано за сутки при этом более 2,6 тысячи человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.