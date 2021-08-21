В Украине уже 2,273 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 732

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,273 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 августа, - 1,7 тысячи, рост против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 616 человек, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.