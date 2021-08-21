В Україні вже 2,273 млн випадків COVID-19, за добу - 1 732
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,273 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 серпня, — 1,7 тисячі, зростання проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому 616 осіб, що більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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“За добу 20 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 732 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 104, медпрацівників — 32)”, — йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
— госпіталізовано — 616 осіб;
— летальних випадків — 38;
— одужало — 763 особи.
За добу протестовано:
— методом ПЛР — 27 444 особи,
— методом ІФА — 8 462 особи,
— експрес-тестами — 20 019 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 2 273 558 осіб;
— одужало — 2 200 763 особи;
— летальних випадків — 53 432;
— проведено ПЛР-тестувань — 11 800 769.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.
16 червня уряд пом’якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
Усі області наразі перебувають у “зеленій” зоні.