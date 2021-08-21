В Україні вже 2,273 млн випадків COVID-19, за добу - 1 732

КИЇВ. 21 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,273 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 серпня, — 1,7 тисячі, зростання проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому 616 осіб, що більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.