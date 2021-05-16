В Украине уже 215, 3 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 620

КИЕВ. 16 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2153000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 мая, — 3 600, что почти вдвое меньше, чем днем ранее. Количество госпитализированных увеличилось до более 2 200. Летальных случаев за сутки уменьшилось до 133. Об сообщает УНН со ссылкой на верифицированный Telegram канал МЗ “Коронавирус_инфо”.