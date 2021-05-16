В Украине уже 215, 3 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 620
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2153000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 мая, — 3 600, что почти вдвое меньше, чем днем ранее. Количество госпитализированных увеличилось до более 2 200. Летальных случаев за сутки уменьшилось до 133. Об сообщает УНН со ссылкой на верифицированный Telegram канал МЗ “Коронавирус_инфо”.
“3620 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 16 мая 2021 года. В частности, заболели 172 ребенка и 60 медработников ”, - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы — 2208 человек;
выписаны из больниц — 3845 человек;
летальных случаев — 133;
выздоровели — 7921 человек;
осуществлено тестирований за сутки — 38 911 (в том числе методом ПЦР — 17389, методом ИФА — 3848)
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 17674.
За все время пандемии в Украине:
заболело — 2153864 лица;
выздоровели — 1857724 лица;
летальных исходов — 48 075;
проведения ПЦР-тестов — 9841788.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев — 137 случаев;
Винницкая область — 62 случая;
Волынская область — 100 случаев;
Днепропетровская область — 530 случаев;
Донецкая область — 260 случаев;
Житомирская область — 126 случаев;
Закарпатская область — 22 случая;
Запорожская область — 115 случаев;
Ивано-Франковская область — 87 случаев;
Киевская область — 277 случаев;
Кировоградская область — 49 случаев;
Луганская область — 21 случай;
Львовская область — 113 случаев;
Николаевская область — 131 случай;
Одесская область — 231 случай;
Полтавская область — 90 случаев;
Ровенская область — 115 случаев;
Сумская область — 172 случая;
Тернопольская область — 118 случаев;
Харьковская область — 182 случая;
Херсонская область — 194 случая;
Хмельницкая область — 138 случаев;
Черкасская область — 106 случаев;
Черновицкая область — 74 случая;
Черниговская область — 170 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на шестнадцатом месте по распространению и на восемнадцатом — по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, — по всей территории страны правила “оранжевой” зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в “красной” зоне.