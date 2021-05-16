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В Україні вже 2,153 млн випадків COVID-19, за добу - 3 620

Київ • УНН

 • 18354 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,153 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 травня, — 3,6 тисяч, що майже удвічі менше, ніж днем раніше. Кількість госпіталізованих збільшилася до понад 2,2 тисяч. Летальних випадків за добу поменшало до 133. Про це УНН повідомляє з посиланням на верифікований Telegram-канал МОЗ “Коронавірус_інфо”.

В Україні вже 2,153 млн випадків COVID-19, за добу - 3 620

“3 620 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників”, — йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 208 осіб;

виписано з лікарень – 3 845 осіб;

летальних випадків – 133;

одужало – 7 921 особа;

здійснено тестувань за добу – 38 911 (зокрема методом ПЛР – 17 389, методом ІФА – 3 848);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 674.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 153 864 особи;

одужало – 1 857 724 особи;

летальних випадків – 48 075;

проведено ПЛР-тестувань – 9 841 788.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 137 випадків;
Вінницька область – 62 випадки;
Волинська область – 100 випадків;
Дніпропетровська область – 530 випадків;
Донецька область – 260 випадків;
Житомирська область – 126 випадків;
Закарпатська область – 22 випадки;
Запорізька область – 115 випадків;
Івано-Франківська область – 87 випадків;
Київська область – 277 випадків;
Кіровоградська область – 49 випадків;
Луганська область – 21 випадок;
Львівська область – 113 випадків;
Миколаївська область – 131 випадок;
Одеська область – 231 випадок;
Полтавська область – 90 випадків;
Рівненська область – 115 випадків;
Сумська область – 172 випадки;
Тернопільська область – 118 випадків;
Харківська область – 182 випадки;
Херсонська область – 194 випадки;
Хмельницька область – 138 випадків;
Черкаська область – 106 випадків;
Чернівецька область – 74 випадки;
Чернігівська область – 170 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у — за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.

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