В Україні вже 2,153 млн випадків COVID-19, за добу - 3 620

“3 620 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників”, — йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 208 осіб;

виписано з лікарень – 3 845 осіб;

летальних випадків – 133;

одужало – 7 921 особа;

здійснено тестувань за добу – 38 911 (зокрема методом ПЛР – 17 389, методом ІФА – 3 848);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 674.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 153 864 особи;

одужало – 1 857 724 особи;

летальних випадків – 48 075;

проведено ПЛР-тестувань – 9 841 788.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 137 випадків;

Вінницька область – 62 випадки;

Волинська область – 100 випадків;

Дніпропетровська область – 530 випадків;

Донецька область – 260 випадків;

Житомирська область – 126 випадків;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 115 випадків;

Івано-Франківська область – 87 випадків;

Київська область – 277 випадків;

Кіровоградська область – 49 випадків;

Луганська область – 21 випадок;

Львівська область – 113 випадків;

Миколаївська область – 131 випадок;

Одеська область – 231 випадок;

Полтавська область – 90 випадків;

Рівненська область – 115 випадків;

Сумська область – 172 випадки;

Тернопільська область – 118 випадків;

Харківська область – 182 випадки;

Херсонська область – 194 випадки;

Хмельницька область – 138 випадків;

Черкаська область – 106 випадків;

Чернівецька область – 74 випадки;

Чернігівська область – 170 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у — за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.