В Украине уже 13 691 случай COVID-19, из них 340 летальных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Украине на 9:00 7 мая зафиксировано 13 691 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 340 летальных. Прирост случаев заболевания за сутки - 507, что больше, чем сутками ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 7 мая в Украине 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2 396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев", - сообщили в Минздраве.
По данным ЦОЗ, болезнь подтверждена у 933 детей и 2 660 медиков.
Всего в Украине исследовано 151 569 образцов методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 9 498 пациентов, из них 763 ребенка и 2193 медработники. Всего нуждались в госпитализации 4 193 человек, из них 170 детей и 467 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 178 человек, в том числе один ребенок и 15 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В общем 2 396 пациентов уже выздоровели, из них 563 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, сообщили в ЦОЗ.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 485 случаев;
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- Волынская область - 393 случая;
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- Днепропетровская область - 624 случая;
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- Донецкая область - 89 случаев;
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- Житомирская область - 468 случаев;
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- Закарпатская область - 600 случаев;
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- Запорожская область - 300 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 1055 случаев;
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- Кировоградская область - 403 случая;
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- Киев - 1675 случаев;
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- Киевская область - 916 случаев;
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- Львовская область - 595 случаев;
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- Луганская область - 42 случая;
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- Николаевская область - 171 случай;
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- Одесская область - 568 случаев;
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- Полтавская область - 236 случаев;
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- Ровенская область - 817 случаев;
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- Сумская область - 131 случай;
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- Тернопольская область - 951 случай;
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- Харьковская область - 448 случаев;
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- Херсонская область - 146 случаев;
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- Хмельницкая область - 138 случаев;
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- Черновицкая область - 2048 случаев;
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- Черкасская область - 324 случая;
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- Черниговская область - 68 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 мая 2020 года в Центр поступило 1182 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 35 904 сообщение о подозрении на COVID-19.
Напомним, коронавирусной болезнью в мире заболело более 3,75 млн человек.