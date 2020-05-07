В Украине уже 13 691 случай COVID-19, из них 340 летальных

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 17864 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 86576 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 112594 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 183998 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 187052 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 394136 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227383 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 503289 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349759 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230891 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
1м/с
76%
Популярные новости

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 11626 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 11855 просмотра

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала золото на Кубке мира по художественной гимнастике

5 апреля, 18:16 • 11103 просмотра

Враг распространяет фейки об окружении ВСУ на курщине: опровержение ЦПД

5 апреля, 18:31 • 10253 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

23:21 • 9902 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 145795 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 133766 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 221738 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 394132 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 503287 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 17849 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39670 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 39209 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46667 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76873 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Украине уже 13 691 случай COVID-19, из них 340 летальных

Киев • УНН

 • 21896 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Украине на 9:00 7 мая зафиксировано 13 691 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 340 летальных. Прирост случаев заболевания за сутки - 507, что больше, чем сутками ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

В Украине уже 13 691 случай COVID-19, из них 340 летальных

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 7 мая в Украине 13 691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2 396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев", - сообщили в Минздраве.

По данным ЦОЗ, болезнь подтверждена у 933 детей и 2 660 медиков.

Всего в Украине исследовано 151 569 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 9 498 пациентов, из них 763 ребенка и 2193 медработники. Всего нуждались в госпитализации 4 193 человек, из них 170 детей и 467 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 178 человек, в том числе один ребенок и 15 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В общем 2 396 пациентов уже выздоровели, из них 563 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, сообщили в ЦОЗ.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 485 случаев;
  • Волынская область - 393 случая;
  • Днепропетровская область - 624 случая;
  • Донецкая область - 89 случаев;
  • Житомирская область - 468 случаев;
  • Закарпатская область - 600 случаев;
  • Запорожская область - 300 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1055 случаев;
  • Кировоградская область - 403 случая;
  • Киев - 1675 случаев;
  • Киевская область - 916 случаев;
  • Львовская область - 595 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 171 случай;
  • Одесская область - 568 случаев;
  • Полтавская область - 236 случаев;
  • Ровенская область - 817 случаев;
  • Сумская область - 131 случай;
  • Тернопольская область - 951 случай;
  • Харьковская область - 448 случаев;
  • Херсонская область - 146 случаев;
  • Хмельницкая область - 138 случаев;
  • Черновицкая область - 2048 случаев;
  • Черкасская область - 324 случая;
  • Черниговская область - 68 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 мая 2020 года в Центр поступило 1182 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 35 904 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, коронавирусной болезнью в мире заболело более 3,75 млн человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,296.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,804.93