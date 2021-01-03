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В Украине уже 1074 млн случаев COVID-19, за сутки выписаны больше людей, чем заболело

Киев • УНН

 • 17183 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Украине на 8 часов 3 января зафиксировано уже 1,074 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 2 января - более 4 тысяч, что меньше, чем сутками ранее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

В Украине уже 1074 млн случаев COVID-19, за сутки выписаны больше людей, чем заболело

"4576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 января 2021 года. В частности, заболели 158 детей и 172 медработника", - сообщил Степанов.

По его словам, также за минувшие сутки:

▪️ госпитализированы - 1306 человек;
▪️ летальных случаев - 123;
▪️ выздоровели - 6250 человек;
▪️ осуществлено тестирований за сутки - 14 576 (в том числе методом ПЦР - 12 362, методом ИФА - 2 214).

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 1 074 093 лица;
- выздоровели - 728 865 человек;
- летальных случаев - 18 854;
- проведено ПЦР-тестов - 5 610 003.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и г. Киев (370).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 370 случаев;
Винницкая область - 66 случаев;
Волынская область - 93 случая;
Днепропетровская область - 404 случая;
Донецкая область - 200 случаев;
Житомирская область - 25 случаев;
Закарпатская область - 78 случаев;
Запорожская область - 301 случай;
Ивано-Франковская область - 99 случаев;
Киевская область - 303 случая;
Кировоградская область - 22 случая;
Луганская область - 85 случаев;
Львовская область - 433 случая;
Николаевская область - 454 случая;
Одесская область - 426 случаев;
Полтавская область - 197 случаев;
Ровенская область - 75 случаев;
Сумская область - 147 случаев;
Тернопольская область - 59 случаев;
Харьковская область - 68 случаев;
Херсонская область - 115 случаев;
Хмельницкая область - 14 случаев;
Черкасская область - 244 случая;
Черновицкая область - 146 случаев;
Черниговская область - 152 случая.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал УНН, 9 декабря правительство объявило, что в Украине вводится жесткий карантин с 8 по 24 января.

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