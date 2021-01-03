В Україні вже 1,074 млн випадків COVID-19, за добу одужало більше людей, ніж захворіло
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В Україні на 8 годину 3 січня зафіксовано вже 1,074 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст за 2 січня – понад 4 тисячі, що менше, ніж добою раніше. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
“4 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 03 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 158 дітей та 172 медпрацівники”, - повідомив Степанов.
За його слів, також за минулу добу:
▪️ госпіталізовано – 1 306 осіб;
▪️ летальних випадків – 123;
▪️ одужало – 6 250 осіб;
▪️ здійснено тестувань за добу – 14 576 (зокрема методом ПЛР – 12 362, методом ІФА – 2 214).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 074 093 особи;
- одужало – 728 865 осіб;
- летальних випадків – 18 854;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 610 003.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 370 випадків;
Вінницька область – 66 випадків;
Волинська область – 93 випадки;
Дніпропетровська область – 404 випадки;
Донецька область – 200 випадків;
Житомирська область – 25 випадків;
Закарпатська область – 78 випадків;
Запорізька область – 301 випадок;
Івано-Франківська область – 99 випадків;
Київська область – 303 випадки;
Кіровоградська область – 22 випадки;
Луганська область – 85 випадків;
Львівська область – 433 випадки;
Миколаївська область – 454 випадки;
Одеська область – 426 випадків;
Полтавська область – 197 випадків;
Рівненська область – 75 випадків;
Сумська область – 147 випадків;
Тернопільська область – 59 випадків;
Харківська область – 68 випадків;
Херсонська область – 115 випадків;
Хмельницька область – 14 випадків;
Черкаська область – 244 випадки;
Чернівецька область – 146 випадків;
Чернігівська область – 152 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв УНН, 9 грудня уряд оголосив, що в Україні вводиться жорсткий карантин з 8 по 24 січня.