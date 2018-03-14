В Украине все проблемные банки и кредиты вычищены из банковской системы - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. На сегодня в Украине все проблемные банки и проблемные кредиты вычищены из банковской системы. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на украинско-австрийском бизнес-форуме, передает УНН.
"На сегодняшний день все проблемные банки и все проблемные кредиты вычищены из финансово-банковской системы. И мы восстановили эффективную деятельность банковского сектора", - сказал он.
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Глава государства напомнил, что еще в 2014 году финансово-банковская система Украины была почти парализована. По его словам, многие не верили, что Украине удастся избежать дефолта или вычищения банковской системы.