В Україні всі проблемні банки і кредити вичищені з банківської системи - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. На сьогодні в Україні всі проблемні банки та проблемні кредити вичищені з банківської системи. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час виступу на українсько-австрійському бізнес-форумі, передає УНН.
“На сьогоднішній день всі проблемні банки і всі проблемні кредити вичищені з фінансово-банківської системи. І ми відновили ефективну діяльність банківського сектору”, — сказав він.
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Глава держави нагадав, що ще у 2014 році фінансово-банківська система України була майже паралізованою. За його словами, багато хто не вірив, що Україні вдасться уникнути дефолту або вичищення банківської системи.