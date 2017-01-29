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В Украине почтили память Героев Крут

В Украине почтили память Героев Крут

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня в Украине отмечают 99-ю годовщину боев под Крутами. Торжественные мероприятия по чествованию памяти Героев Крут прошли почти по всей стране, сообщает УНН.

В частности во многих городах происходили митинги-реквиемы, торжественное возложение цветов, чествование памяти героев минутой молчания и поминальные мероприятия.

Так, в Кропивницком на мероприятие в честь памяти Героев Крут и военнослужащих, погибших во время проведения АТО, пришло около 300 человек. Митинг и торжественное возложение цветов к памятному знаку погибшим воинам АТО состоялся в Ковалевском парке. В мероприятии приняли участие представители общественности, военные, демобилизованные военнослужащие ВСУ, представители областной и городской власти, горожане. После митинга епископ Кропивницкий и Голованевский УПЦ КП Марк отслужил панихиду по борцам, которые погибли за независимость Украины.

В Одессе также состоялся митинг-реквием приуроченный к 99-й годовщине боев под Крутами. Студенты и курсанты нескольких учебных заведений города, а также их преподаватели приняли участие в церемонии возложения цветов к памятной доске известных в Одессе врачей и борцов за независимость Украины Ивана и Юрия Липы. Именно они в период, когда большевики пришли в город, боролись за свободную Украину.

В Николаеве священники собора Касперовской иконы Божьей Матери УПЦ КП у памятника Героям Небесной сотни, расположенного по ул. Садовой, отслужили панихиду по погибшим киевскими студентами, которые 99 лет назад погибли в неравном бою под Крутами. Присутствующие почтили память погибших Героев минутой молчания и возложили к мемориалу лампадные свечи и цветы. Всего на мероприятии было около 100 человек. Также присутствующие почтили минутой молчания память воина АТО, которого хоронят сегодня в области.

Львовяне сегодня возложили цветы и зажгли лампадки на могилах участников боя под Крутами Игоря Лоского и А.Лазаренка на Лычаковском кладбище, где также прошла поминальная молитва. После состоялось торжественное прохождение лицеистов Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут. Во Львове состоялось театрализованное действо посвященное Героям Крут. Также во Львове в центре города состоялось театрализованное действо в стиле военного исторического действа "Бой за станцию ​​Круты".

Сегодня херсонцы также отметили годовщину боя под Крутами. Жители и руководители города и области пришли к мемориалу "Слава Украине", склонили головы и почтили минутой молчания, возложили цветы. Напомним, 19 февраля 2016 года в Херсоне улица Днепропетровская была переименована в улицу Героев Крут.

Справка. 29 января 1918 года состоялось вооруженное столкновение на железнодорожной станции возле села Круты, которая располагалась на 130-м километре в северо-восточном направлении от Киева. Этот бой длился 5 часов между четырёхтысячной большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из киевских студентов и бойцов свободного казачества, что в целом насчитывал несколько сотен воинов. В ходе военных действий бой решающего значения не имел, но в сознании многих особое значение приобрел благодаря героизму украинской молодежи.

На похоронах в Киеве возле Аскольдовой могилы председатель Украинской Центральной Рады Михаил Грушевский назвал юношей, погибших в неравной борьбе, героями, а поэт Павел Тычина посвятил героическому поступку стихотворение "Памяти тридцати".

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