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В Україні вшанували пам'ять Героїв Крут

В Україні вшанували пам'ять Героїв Крут

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Сьогодні в Україні відмічають 99-ту річницю боїв під Крутами. Урочисті заходи по вшануванню пам'яті Героїв Крут пройшли майже по всій країні, повідомляє УНН.

Зокрема у багатьох містах відбувались мітинги-реквієми, урочисте покладання квітів, вшанування пам’яті героїв хвилиною мовчання і поминальні заходи.

Так, у Кропивницькому на захід на вшанування пам’яті Героїв Крут та військовослужбовців, які загинули під час проведення АТО, прийшло близько 300 осіб. Мітинг та урочисте покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим воїнам АТО відбувся у Ковалівському парку. У заході взяли участь представники громадськості, військові, демобілізовані військовослужбовці ЗСУ, представники обласної і міської влади, містяни. Після мітингу єпископ Кропивницький і Голованівський УПЦ КП Марк відслужив панахиду за борцями, які загинули за незалежність України.

В Одесі також відбувся мітинг-реквієм приурочений до 99-й річниці боїв під Крутами. Студенти та курсанти кількох навчальних закладів міста, а також їх викладачі взяли участь в церемонії покладання квітів до пам’ятної дошки відомих в Одесі лікарів та борців за незалежність України Івана та Юрія Липи. Саме вони в період, коли більшовики прийшли в місто, боролися за вільну Україну.

У Миколаєві священики собору Касперівській іконі Божої Матері УПЦ КП біля пам’ятника Героям Небесної сотні, що розташований по вул. Садовій, відслужили панахиду за загиблими київськими студентами, які 99 років тому полягли в нерівному бою під Крутами. Присутні вшанували пам’ять загиблих Героїв хвилиною мовчання та поклали до меморіалу лампадні свічки і квіти. Всього на заході було близько 100 осіб. Також присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять воїна АТО, якого ховають сьогодні в області.

Львів’яни сьогодні поклали квіти та запалили лампадки до могил учасників бою під Крутами Ігоря Лоського та А.Лазаренка а Личаківському кладовищі, де також пройшла поминальна молитва. Опісля відбулось урочисте проходження ліцеїстів Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. У Львові відбулось театралізоване дійство присвячено Героям Крут. Також у Львові в центрі міста відбулось театралізоване дійство в стилі війського-історичного дійства “Бій за станцію Крути”.

Сьогодні херсонці також відмітили роковини бою під Крутами. Жителі і керманичі міста і області прийшли до меморіалу “Слава Україні”, схилили голови та вшанували хвилиною мовчання, покласти квіти. Нагадаємо, 19 лютого 2016 року у Херсоні вулиця Дніпропетровська була перейменована на вулицю Героїв Крут.

Довідка. 29 січня 1918 року відбулось збройне зіткнення на залізничній станції біля села Крути, яка розташовувалася на 130-му кілометрі в північно-східному напрямку від Києва. Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та загоном з київських студентів і бійців вільного козацтва, що загалом нараховував кілька сотень вояків. У перебігу військових дій бій вирішального значення не мав, та у свідомості багатьох особливого значення набув завдяки героїзму української молоді.

На похороні у Києві біля Аскольдової могили голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський назвав юнаків, які загинули в нерівній боротьбі, героями, а поет Павло Тичина присвятив героїчному вчинкові вірш “Пам’яті тридцяти”.

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