В Украине вспоминают подвиг героев Небесной сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Украине сегодня вспоминают подвиг героев Небесной сотни, передает УНН.
В этот памятный день вспоминают подвиг участников Революции достоинства и увековечивают память героев Небесной сотни, погибших четыре года назад.
Памятный день, 20 февраля, установлен Указом Президента Украины Петра Порошенко 11 февраля 2015 в целях увековечения большой человеческой, гражданской и национальной отваги и самоотверженности, силы духа и стойкости граждан, благодаря которым изменен ход истории нашего государства, достойного чествования подвига Героев Небесной сотни, которые отдали свою жизнь во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014), защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины.
Напомним, Президент Петр Порошенко подписал закон о обеспечения строительства мемориально-музейного комплекса героев Небесной сотни.