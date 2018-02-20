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В Україні вшановують подвиг героїв Небесної сотні

В Україні вшановують подвиг героїв Небесної сотні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Україні сьогодні вшановують подвиг героїв Небесної сотні, передає УНН.

У цей пам'ятний день вшановують подвиг учасників Революції гідності та увічнюють пам'ять героїв Небесної сотні, які загинули чотири роки тому.

Пам'ятний день, 20 лютого, встановлено указом Президента України Петра Порошенка 11 лютого 2015 року з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон щодо забезпечення будівництва меморіально-музейного комплексу героїв Небесної сотні.

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