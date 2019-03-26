В Украине упало производство свинины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. За год в Украине производство свинины сократилось на 4,3%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в феврале 2019 года было произведено 15,6 тыс. тонн свинины, что на 4,3% меньше, чем в феврале 2018 года.
Также сообщается, что за два месяца 2019 года в Украине было произведено 30,9 тыс. тонн свинины. Это – на 2,1% больше, чем в январе-феврале 2018 года.
Речь идет о производстве свежей и охлажденной продукции (тушки, полутушки).
Отметим, что падение объемов производства свинины в Украине наблюдается уже не первый год. Эксперты связывают тенденцию, в том числе, и с вирусом АЧС, который приводит к уничтожению поголовья.
На этом фоне Украина активно наращивает импорт иностранной свинины, преимущественно, из Польши и Нидерландов.
Отечественные фермеры также заявили о растущих объемах контрабанды свиного мяса, с чем обратились к Премьеру.
"Обращаемся к Вам с просьбой способствовать усилению пограничного и таможенного контроля на предмет контрабанды свинины, инициировать проведения совместных специальных пограничных операций с соседними странами с целью выявления нелегальной свинины", - говорится в тексте письма за подписью председателя Ассоциации животноводов Ирины Паламар к Гройсману.
Напомним, как писал УНН, по словам парламентария Сергея Тригубенко, так много свинины, как сейчас, мы не импортировали последние 4 года. Более того, такая ситуация привела к ощутимому удорожанию сала и свинины на внутреннем рынке.
И поскольку с АЧС наши контролеры справиться до сих пор не могут, то, по прогнозам специалистов, украинцам стоит готовиться к дальнейшему росту цен на продукцию свиноводства.