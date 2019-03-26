В Україні впало виробництво свинини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. За рік в Україні виробництво свинини скоротилося на 4,3%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, в лютому 2019 року було вироблено 15,6 тис. тонн свинини, що на 4,3% менше, ніж в лютому 2018 року.
Також повідомляється, що за два місяці 2019 року в Україні було вироблено 30,9 тис. тонн свинини. Це - на 2,1% більше, ніж в січні-лютому 2018 року.
Йдеться про виробництво свіжої та охолодженої продукції (тушки, напівтушки).
Відзначимо, що падіння обсягів виробництва свинини в Україні спостерігається вже не перший рік. Експерти пов'язують тенденцію, в тому числі, і з вірусом АЧС, який призводить до знищення поголів'я.
На цьому тлі Україна активно нарощує імпорт іноземної свинини, переважно, з Польщі та Нідерландів.
Вітчизняні фермери також заявили про зростаючі обсяги контрабанди свинячого м'яса, з чим звернулися до прем'єра.
"Звертаємося до Вас з проханням сприяти посиленню прикордонного та митного контролю на предмет контрабанди свинини, ініціювати проведення спільних спеціальних прикордонних операцій з сусідніми країнами з метою виявлення нелегальної свинини", - йдеться в тексті листа за підписом голови Асоціації тваринників Ірини Паламар до Гройсману.
Нагадаємо, як писав УНН, за словами парламентарія Сергія Тригубенка, так багато свинини, як зараз, ми не імпортували останні 4 роки. Більш того, така ситуація призвела до відчутного подорожчання сала і свинини на внутрішньому ринку.
І оскільки з АЧС наші контролери впоратися до цих пір не можуть, то, за прогнозами фахівців, українцям варто готуватися до подальшого зростання цін на продукцію свинарства.