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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51479 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 60346 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Украине в результате порывов ветра обесточены 155 населенных пунктов

В Украине в результате порывов ветра обесточены 155 населенных пунктов

Киев  •  УНН

 • 13761 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на утро пятницы в результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 155 населенных пунктов в 5 областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 16 апреля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 155 населенных пунктов в 5 областях", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники добавили, что обесточенными являются 62 населенных пункта в Черниговской области, 53 в Житомирской, 26 в Киевской, 8 в Луганской и 6 в Сумской.

В ночь на 17 апреля в пресс-центре ГСЧС сообщили, что в акватории Черного и Азовского морей приближается шторм.

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