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В Україні внаслідок поривів вітру знеструмило 155 населених пунктів

В Україні внаслідок поривів вітру знеструмило 155 населених пунктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на ранок п'ятниці внаслідок ускладнення погодних умов в Україні знеструмило 155 населених пунктів у 5 областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

“Протягом 16 квітня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 155 населених пунктів у 5 областях”, — йдеться у повідомленні.

Надзвичайники додали, що знеструмленими є 62 населених пункти у Чернігівській області, 53 у Житомирській, 26 у Київській, 8 у Луганській та 6 у Сумській.

В ніч на 17 квітня в пресцентрі ДСНС повідомили, що до акваторій Чорного та Азовського морів наближається шторм.

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