До акваторій Чорного та Азовського морів наближається шторм - ДСНС

“У найближчу годину зі збереженням вночі та вранці 17 квітня на акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 15-20 дм (до 2 метрів — ред) (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через сильний вітер у Чорнобильській зоні з’явилися нові осередки тління.

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