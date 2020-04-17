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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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К акваториям Черного и Азовского морей приближается шторм - ГСЧС

К акваториям Черного и Азовского морей приближается шторм - ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 15931 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В акватории Черного и Азовского морей ниближаються сильные порывы ветра. Об этом говорится в штормовом предупреждении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.

"В ближайший час с сохранением ночью и утром 17 апреля на акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 15-20 дм (до 2 метров - ред) (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за сильного ветра в Чернобыльской зоне появились новые очаги тления.

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