К акваториям Черного и Азовского морей приближается шторм - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В акватории Черного и Азовского морей ниближаються сильные порывы ветра. Об этом говорится в штормовом предупреждении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.
"В ближайший час с сохранением ночью и утром 17 апреля на акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 15-20 дм (до 2 метров - ред) (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за сильного ветра в Чернобыльской зоне появились новые очаги тления.
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