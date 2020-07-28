В Украине обнаружено уже более 66,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 919
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Украине на утро 28 июля зафиксировано уже 66 575 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев увеличилась - до более 900. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения пандемии коронавируса на электронной карте, созданной главным ситуационным центром Украины в Аппарате совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 65 575 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 919 инфицированных.
Вследствие болезни в целом по стране умерли 1629 человек, из них 13 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни в стране уже 36 744, за сутки - 622.
Как сообщалось ранее в УНН, ВОЗ зафиксировала 254 тысяч новых случаев COVID-19 в мире за сутки.