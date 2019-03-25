В Украине выявили около 40 водителей-иностранцев выпившими или под наркотиками
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Украине с марта по май проводят спецоперацию "Мигрант", уже зафиксировано совершение иностранцами 93 уголовных преступлений, а также 39 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Об этом в понедельник сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"С начала практического этапа (с 16 марта - ред.) операции "Мигрант" иностранцами совершено 93 уголовных правонарушения. Граждане других стран совершили 13 краж. Также полицейские установили 43 факта подделки документов, еще шесть фактов касались сферы незаконного оборота наркотиков и пять - незаконного оборота оружия", - отметил Аброськин.
Он добавил, что 72 иностранцам сообщено о подозрении. В суд направлено 34 уголовных производства.
Кроме того, полицейскими выявлено более 1600 нарушений административного законодательства с участием иностранцев, в частности - 39 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
Добавим, на территории с 1 марта по 31 мая этого года проходят спецоперация "Мигрант". С 16 марта проходит практический этап мероприятий в рамках операции.