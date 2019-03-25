В Україні виявили близько 40 водіїв-іноземців напідпитку чи під наркотиками

КИЇВ. 25 березня. УНН. В Україні з березня по травень проводять спецоперацію "Мігрант", уже зафіксовано вчинення іноземцями 93 кримінальних правопорушень, а також 39 фактів керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння. Про це у понеділок повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.