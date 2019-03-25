В Україні виявили близько 40 водіїв-іноземців напідпитку чи під наркотиками
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В Україні з березня по травень проводять спецоперацію "Мігрант", уже зафіксовано вчинення іноземцями 93 кримінальних правопорушень, а також 39 фактів керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння. Про це у понеділок повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
"З початку практичного етапу (з 16 березня - ред.) операції "Мігрант" іноземцями вчинено 93 кримінальні правопорушення. Громадяни іншої країни скоїли 13 крадіжок. Також поліцейські встановили 43 факти підроблення документів, ще шість фактів стосувалися сфери незаконного обігу наркотиків та п’ять - незаконного обігу зброї", - зазначив Аброськін.
Він додав, що 72 іноземцям повідомлено про підозру. До суду направлено 34 кримінальні провадження.
Крім того, поліцейськими виявлено понад 1,6 тисяч порушень адміністративного законодавства за участю іноземців, зокрема - 39 фактів керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.
Додамо, на території держави з 1 березня по 31 травня цього року проходять спецоперація "Мігрант". З 16 березня триває практичний етап заходів у межах операції.