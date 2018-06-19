В Украине выпустят монету в честь космонавта Каденюка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Украине на государственном уровне почтят память космонавта Леонида Каденюка. Парламентарии 235 голосами поддержали соответствующий проект постановления, передает корреспондент УНН.
Принятым постановлением предлагается органам местного самоуправления рассмотреть вопросы: переименование улиц, переулков, площадей, скверов; установление мемориальных досок и памятных знаков и тому подобное; наименование учебных заведений, воинских частей, учреждений культуры; изготовление и размещение социальной рекламы в честь Первого космонавта Украины Леонида Каденюка, общеобразовательным и высшим учебным заведениям всех типов и форм собственности способствовать организации лекций, бесед, круглых столов и других тематических мероприятий, посвященных жизни и деятельности Первого космонавта Украины Леонида Каденюка.
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Национальному Банку Украины рекомендовали изготовить и ввести в обращение памятную монету посвященную первому космонавту Украины Леониду Каденюку.