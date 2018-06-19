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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 25793 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 67497 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 104037 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 112023 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 126351 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143497 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147182 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 188311 просмотра

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В Украине выпустят монету в честь космонавта Каденюка

В Украине выпустят монету в честь космонавта Каденюка

Киев  •  УНН

 • 12150 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В Украине на государственном уровне почтят память космонавта Леонида Каденюка. Парламентарии 235 голосами поддержали соответствующий проект постановления, передает корреспондент УНН.

Принятым постановлением предлагается органам местного самоуправления рассмотреть вопросы: переименование улиц, переулков, площадей, скверов; установление мемориальных досок и памятных знаков и тому подобное; наименование учебных заведений, воинских частей, учреждений культуры; изготовление и размещение социальной рекламы в честь Первого космонавта Украины Леонида Каденюка, общеобразовательным и высшим учебным заведениям всех типов и форм собственности способствовать организации лекций, бесед, круглых столов и других тематических мероприятий, посвященных жизни и деятельности Первого космонавта Украины Леонида Каденюка.

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Национальному Банку Украины рекомендовали изготовить и ввести в обращение памятную монету посвященную первому космонавту Украины Леониду Каденюку.

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